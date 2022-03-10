Вдохновляющая цитата Владимира Путина
— Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова – уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Всех из более чем трёхсот национальных групп и этнических групп России просто невозможно перечислить – думаю, вы меня понимаете, – но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России.
Владимир ПУТИН, президент России на совещании Совета Безопасности 3 марта 2022 года, сообщая о присвоении звания Героя России посмертно старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу ГАДЖИМАГОМЕДОВУ, который отважно сражался до последнего, был тяжело ранен и подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков, которые пытались взять его в плен.
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