Вдохновляющая цитата Владимира Егорова
— Учитывая мой жизненный, профессиональный опыт, сегодня я компетентно могу утверждать, что дети Якутии очень талантливы. Наша миссия — создавать для них лучшие условия, вдохновлять интересными идеями, осознанием полезности и востребованности, чтобы творить будущее вместе!
ЕГОРОВ Владимир Анатольевич — кандидат физико-математических наук, доцент, Лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники, педагог дополнительного образования высшей категории, отличник образования Республики Саха (Якутия), заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия), почетный работник воспитания и просвещения РФ, президент Федерации шахмат Республики Саха (Якутия).
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Источник: проект «100 интервью о будущем Якутии» Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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