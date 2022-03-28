Вдохновляющая цитата Владимира Егорова

— Учитывая мой жизненный, профессиональный опыт, сегодня я компетентно могу утверждать, что дети Якутии очень талантливы. Наша миссия — создавать для них лучшие условия, вдохновлять интересными идеями, осознанием полезности и востребованности, чтобы творить будущее вместе!