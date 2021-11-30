Вдохновляющая цитата Виталия Истомина, шеф-повара и телеведущего

Я мечтал спать на берегу Лены – самой большой в России реки, бродить по тайге, рвать дикую малину в компании медведей, забраться на горы Арктики и танцевать у костра в сопровождении шамана с бубном. Его я встретил сразу же в аэропорту, потом мы вместе искали лучшую строганину в Якутске.

В глубине страны, вдали от туристических маршрутов мы сняли на берегу реки Лены несколько уютных домиков и жили там несколько дней. Утром я принимал хвойные ванны. Был на рыбалке, где ловилась рыба весом не менее 20 кг, а вечером у костра за душевной беседой готовил свой улов и смачно ел в хорошей компании. Ничего не может быть лучше, чем поездка на северную природу с баней, рыбалкой, полеты на вертолете над отвесными якутскими скалами и распитие чая в обществе приятных и интеллигентных людей. Это были прекрасные четыре дня, которые меня потрясли.