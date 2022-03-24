24.03.2022
19:48
23
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата ветерана Наума Слепцова
— Сэбиэскэй былаас дьон олоҕо тупсарыгар, үөрэхтээһиҥҥэ кыһамньытын күүскэ уурбута. Буор балаҕантан мас дьиэҕэ киирии, хотону араарыы, култуураны киллэрии күүскэ ыытыллыбыта. Билигин олох быдан сайынна, инникитин сайдыы, технология өссө да күүскэ тарҕанан истэҕинэ, киһи түһээн да баттаппатах үчүгэй олоҕо кэлиэ.
СЛЕПЦОВ Наум Трифонович — ветеран Великой Отечественной войны, кандидат в мастера спорта по шашкам и шахматам.
Подробнее:https://e.nlrs.ru/open/68314
Источник: проект «100 интервью о будущем Якутии» Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
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