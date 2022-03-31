Вдохновляющая цитата Ванги

О предсказаниях слепой ясновидящей из Болгарии ВАНГИ, которая в том числе предсказала теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, рассказавшей о грядущем триумфе России в мире, напомнил 28 марта британский таблоид The Sun, сообщает ИА REGNUM.

В материале издания уточняется, что имеется воспоминание о том, что во время встречи с советским писателем Валентином СИДОРОВЫМ в 1979 году Ванга заявила, что Россия станет лидирующей в мире страной.

— Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России. Многое будет принесено в жертву. Никто не может остановить Россию. Все будет убрано ею с пути, и не только сохранится она, но и станет владыкой мира, — сказала тогда ясновидящая.

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