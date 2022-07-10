Вдохновляющая цитата школьника, участника международной интеллиады
Сюда приедешь ты на день, душой останешься на век.
Якутия
Якутия — волшебный край.
Страна сказаний и легенд.
Здесь не найдёт тебя печаль,
Здесь только радости рассвет.
Всего один, единый раз,
Взошло здесь солнце над тайгой
И восхищённо замерев,
Остановилось на постой.
Здесь нету ночи, только день,
Здесь нету войн, здесь нет вражды,
Здесь на душу не ляжет тень,
Здесь помыслы людей чисты.
В степях Якутии идут,
Оленей мирные стада.
И ставя бедный чум,
Якут заводит песни до утра.
В тех песнях он поёт про край,
Где люди братья, как один.
Здесь не возденет на копьё,
Свой малахай старик — батыр.
Под зорким взглядом белых стерх,
Несётся Лена, как олень.
Здесь волшебства дух не померк,
Здесь темень не сменяет день.
Сюда, в Якутию пришли,
Покинув Турции предел
Древней империи сыны,
Блеснул бурятский здесь дэгэл.
Здесь русских вышитых рубах,
Узор мелькает средь толпы.
И стоит нам замедлить бег,
Чакширы сербские видны.
Здесь слышно много языков,
Испанский, сербский и иврит,
Сливаясь в сомн ста голосов,
Здесь каждый с каждым говорит.
Якутия — страна мечты.
Тобой я очень дорожу,
Ты часть той сказочной тропы,
Чей след всю жизнь свою ищу.
Тебя я поцелую в лоб,
Твоих холмов и берегов,
Напоёшь ты меня водой,
Своих целебных родников.
Якутия — волшебный край.
Где не смыкаешь ночью век.
Сюда приедешь ты на день,
Душой останешься на век.
Артемий СИНАЛЕЕВ, участник международной исследовательской школы, ученик Хорошевской школы г. Москвы.
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