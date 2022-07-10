Вдохновляющая цитата школьника, участника международной интеллиады

Сюда приедешь ты на день, душой останешься на век.

Якутия

Якутия — волшебный край.

Страна сказаний и легенд.

Здесь не найдёт тебя печаль,

Здесь только радости рассвет.

Всего один, единый раз,

Взошло здесь солнце над тайгой

И восхищённо замерев,

Остановилось на постой.

Здесь нету ночи, только день,

Здесь нету войн, здесь нет вражды,

Здесь на душу не ляжет тень,

Здесь помыслы людей чисты.

В степях Якутии идут,

Оленей мирные стада.

И ставя бедный чум,

Якут заводит песни до утра.

В тех песнях он поёт про край,

Где люди братья, как один.

Здесь не возденет на копьё,

Свой малахай старик — батыр.

Под зорким взглядом белых стерх,

Несётся Лена, как олень.

Здесь волшебства дух не померк,

Здесь темень не сменяет день.

Сюда, в Якутию пришли,

Покинув Турции предел

Древней империи сыны,

Блеснул бурятский здесь дэгэл.

Здесь русских вышитых рубах,

Узор мелькает средь толпы.

И стоит нам замедлить бег,

Чакширы сербские видны.

Здесь слышно много языков,

Испанский, сербский и иврит,

Сливаясь в сомн ста голосов,

Здесь каждый с каждым говорит.

Якутия — страна мечты.

Тобой я очень дорожу,

Ты часть той сказочной тропы,

Чей след всю жизнь свою ищу.

Тебя я поцелую в лоб,

Твоих холмов и берегов,

Напоёшь ты меня водой,

Своих целебных родников.

Якутия — волшебный край.

Где не смыкаешь ночью век.

Сюда приедешь ты на день,

Душой останешься на век.

Артемий СИНАЛЕЕВ, участник международной исследовательской школы, ученик Хорошевской школы г. Москвы.