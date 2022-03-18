18.03.2022
16:58
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата сенатора Акимова

 -Саха сирин сайдар кэскилэ киэҥ. Суол-иис, муосталар тутуллаллара саарбахтаммат, барыта баар буолуоҕа. Бырамыысалыннас уларыйыаҕа, олохтоох ыччат үлэлиирэ элбиэҕэ. Ол эрээри айылҕабытыгар өйдөөн-төйдөөн сыһыаннаһыах тустаахпыт. XX үйэҕэ үчүгэйдик үлэлээн-хамсаан, XXI үйэҕэ үктэннибит. Кэлэр үйэҕэ өссө күүһүрэн, омук быһыытынан сайдан тиийиэхпит диэн эрэнэбин.

АКИМОВ Александр Константинович — политический и общественный деятель, профессор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Подробнее: https://e.nlrs.ru/open/66365 

Фото: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф
Источник: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
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