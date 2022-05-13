13.05.2022
21:18
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Руслана Васильева

Васильев Руслан Васильевич — председатель совета Якутского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», председатель Общественного совета Департамента РС (Я) по охране объектов культурного наследия, член Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

«Важно развиваться, сохраняя свое прошлое, и не забывать, что когда-то наши предки сделали тот фундамент, на котором мы движемся. Проекты по сохранению истории и культуры воспитывают у молодежи чувство патриотизма, говорят о важности и необходимости помнить и знать свою историю.

Представляю, как через 100 лет полностью восстановится аутентичная среда Якутска, и каждый житель и гость нашей столицы сможет прикоснуться к историческому прошлому нашего города».

Подробнее: https://new.nlrs.ru/open/70568 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: : проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/

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