10.04.2022
09:32
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата руководителя АО «Сахатранснефтегаз»
— Раньше спросом у населения пользовались корейские котлы «Риннай». На замену им пришли российские напольные газовые котлы «Буран». Они не уступают по своим характеристикам корейским котлам, вместо японских электродов мы перешли на российские аналоги, закупаем российские счётчики и автоматику. В целом мы изучаем поставщиков различного оборудования и уже установили новые контакты. Поэтому больших проблем с импортозамещением мы не испытываем.
Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз», руководитель Регионального оператора газификации об импортозамещении в своем телеграм-канале.
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».
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