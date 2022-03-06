06.03.2022
01:07
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Риты Якушевой

— Четкое понимание, что прямо сейчас пишется История глобальных Перемен. Это поразительное чувство!

И молодежь сама пишет свои страницы. Это непередаваемо!

Рита ЯКУШЕВА, руководитель центра компетенций по финансовой грамотности Якутии.

Источник: Соцсеть.
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