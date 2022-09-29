29.09.2022
17:10
129
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата режиссера Никиты Аржакова
Киһи баарын тухары ыраас тапталга наадыйыа дии саныыбын. Ол иһин таптал тиэмэтэ хаһан баҕарар баар буолуоҕа. Саха поэзията да буоллун, литературата да буоллун — барыта наар онно олоҕурар, ол иһин мелодрама жанра күүскэ сайдыа дии саныыбын. Тоҕо диэтэххэ, бу биһиги күннээҕи сыһыаммытыгар, билиҥҥи олох ирдэбилинэн, бары үп-харчы, ас-үөл туһугар сылдьабыт, күн аайы хамсанабыт, кэлэбит-барабыт, сүүрэбит-көтөбүт, ол сылаабытын тапталынан таһаарабыт.
Аржаков Никита Иннокентьевич — Режиссер-постановщик, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).
Подробнее: https://100интервью.рф/respondents/аржаков-никита-иннокентьевич/
Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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