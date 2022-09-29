29.09.2022
17:10
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата режиссера Никиты Аржакова

Киһи баарын тухары ыраас тапталга наадыйыа дии саныыбын. Ол иһин таптал тиэмэтэ хаһан баҕарар баар буолуоҕа. Саха поэзията да буоллун, литературата да буоллун — барыта наар онно олоҕурар, ол иһин мелодрама жанра күүскэ сайдыа дии саныыбын. Тоҕо диэтэххэ, бу биһиги күннээҕи сыһыаммытыгар, билиҥҥи олох ирдэбилинэн, бары үп-харчы, ас-үөл туһугар сылдьабыт, күн аайы хамсанабыт, кэлэбит-барабыт, сүүрэбит-көтөбүт, ол сылаабытын тапталынан таһаарабыт.

Аржаков Никита Иннокентьевич — Режиссер-постановщик, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

Подробнее: https://100интервью.рф/respondents/аржаков-никита-иннокентьевич/

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/

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