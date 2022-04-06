Вдохновляющая цитата ректора Малой академии наук РС (Я)

Сейчас дети обладают невероятной возможностью изменить все наше будущее. Я думаю, что мы сейчас должны готовить наших детей к очень важным решениям. Они должны научиться коллаборировать со всеми детьми из других стран. Мы сейчас разделены на разные блоки, военные ассоциации и экономические группы, но на самом деле, чтобы выжить как общность в человеческой цивилизации, нам надо обязательно общаться друг с другом.