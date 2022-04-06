06.04.2022
16:40
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата ректора Малой академии наук РС (Я)

Сейчас дети обладают невероятной возможностью изменить все наше будущее. Я думаю, что мы сейчас должны готовить наших детей к очень важным решениям. Они должны научиться коллаборировать со всеми детьми из других стран. Мы сейчас разделены на разные блоки, военные ассоциации и экономические группы, но на самом деле, чтобы выжить как общность в человеческой цивилизации, нам надо обязательно общаться друг с другом.

Павлов Василий Климович — ректор Малой академии наук Республики Саха (Якутия), доктор философии.

Подробнее: https://new.nlrs.ru/open/70957

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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