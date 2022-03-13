13.03.2022
00:18
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата регионального директора сетевой компании

Жизнь кипит. Многое из того, что мы любим, мы сохраним.

Мы – это поколение тех, кто жил в разные времена, в том числе и в кризисы. Мы реально прошли очень многое, не растеряв веру в себя, в дружбу, в будущее.

Будем больше общаться офлайн, поддерживать и всемерно помогать друг другу!  

Лена БАИШЕВА, региональный директор по Якутии сетевой компании Гринвей

Фото: из соцсети
Источник: из прощального поста в инстаграм
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