05.07.2022
23:07
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Раушан Канапьяновой

У Якутии есть потенциал стать центром этномоды не только в России, но и мире.

Раушан КАНАПЬЯНОВА, автор проекта Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато», председатель координационного совета Региональная общественная организация «Форум женщин ЕврАзии», доктор политических наук на XXI конкурсе «Этно-Эрато».

Названы победители XXI конкурса «Этно-Эрато»
Фото: ЯСИА.
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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