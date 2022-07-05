Вдохновляющая цитата Раушан Канапьяновой

У Якутии есть потенциал стать центром этномоды не только в России, но и мире. Раушан КАНАПЬЯНОВА, автор проекта Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато», председатель координационного совета Региональная общественная организация «Форум женщин ЕврАзии», доктор политических наук на XXI конкурсе «Этно-Эрато». Названы победители XXI конкурса «Этно-Эрато»

Фото: ЯСИА. Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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