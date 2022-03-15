Вдохновляющая цитата профессора Анатолия Алексеева

— Для того, чтобы не потеряться в этом мире и сохранить этническую культурную идентичность, необходимо развивать самобытную культуру, традиции, языки народов Якутии. Мы гордимся Саха театром, якутским кино, литературой, поэзией, изобразительным и косторезным искусством, народными промыслами, хомусом и пр. Но все это надо развивать и, главное, не упускать. Тогда мы не будем смыты волной глобализации, и этнос будет развиваться и жить дальше.