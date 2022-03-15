15.03.2022
20:50
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата профессора Анатолия Алексеева

 — Для того, чтобы не потеряться в этом мире и сохранить этническую культурную идентичность, необходимо развивать самобытную культуру, традиции, языки народов Якутии. Мы гордимся Саха театром, якутским кино, литературой, поэзией, изобразительным и косторезным искусством, народными промыслами, хомусом и пр. Но все это надо развивать и, главное, не упускать. Тогда мы не будем смыты волной глобализации, и этнос будет развиваться и жить дальше.

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Николаевич — доктор исторических наук, профессор.

Подробнее: https://e.nlrs.ru/open/68587

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: http://100интервью.рф от Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)
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