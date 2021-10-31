Вдохновляющая цитата представителя Toyota

— После города N Якутск производит впечатление Нью Йорка, — сказал представитель Toyota, недавно побывавший в Якутске. Цитату привел в своем фейсбуке Юрий МАЛТУГУЕВ, известный предприниматель, который помог организовать деловой визит в Якутск представителей Toyota.

Юрий Валерьевич уточняет, что гость «хотел сказать что-то приятное мне и да, ещё раз скажу, что это было сказано в шутливом тоне».