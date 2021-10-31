31.10.2021
23:42
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата представителя Toyota

 — После города N Якутск производит впечатление Нью Йорка, — сказал представитель Toyota, недавно побывавший в Якутске. Цитату привел в своем фейсбуке Юрий МАЛТУГУЕВ, известный предприниматель, который помог организовать деловой визит в Якутск представителей Toyota.

Юрий Валерьевич уточняет, что гость «хотел сказать что-то приятное мне и да, ещё раз скажу, что это было сказано в шутливом тоне».

Фото: из соцсети
Источник: https://www.facebook.com/maltuguev
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