07.04.2022
20:02
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата председателя Молодёжного парламента Якутии

Я считаю, что якутянину дает силы, когда он находится в родной республике. Считаю, что тенденция оттока молодых людей из республики в другие города и страны, прекратится, и те, кто уехал, вернутся обратно в родные края.

Со школьных лет якутянам прививают особенную любовь к своей республике. Недаром у нас два государственных языка. Подчеркивание в системе образования любви к малой родине в перспективе приведет к тому, что якутяне будут жить в родной республике и развивать ее.

Васильев Антон Анатольевич — председатель Молодёжного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я), член Общественного совета при Министерстве по делам молодёжи и социальным коммуникациям РС(Я), ведущий эфирного вещания ТВ НВК «Саха», руководитель творческого объединения «Айар» при НВК «Саха».

Подробнее: https://new.nlrs.ru/open/70954 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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