Вдохновляющая цитата председателя Молодёжного парламента Якутии

Я считаю, что якутянину дает силы, когда он находится в родной республике. Считаю, что тенденция оттока молодых людей из республики в другие города и страны, прекратится, и те, кто уехал, вернутся обратно в родные края.

Со школьных лет якутянам прививают особенную любовь к своей республике. Недаром у нас два государственных языка. Подчеркивание в системе образования любви к малой родине в перспективе приведет к тому, что якутяне будут жить в родной республике и развивать ее.