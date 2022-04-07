Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата председателя Молодёжного парламента Якутии
Я считаю, что якутянину дает силы, когда он находится в родной республике. Считаю, что тенденция оттока молодых людей из республики в другие города и страны, прекратится, и те, кто уехал, вернутся обратно в родные края.
Со школьных лет якутянам прививают особенную любовь к своей республике. Недаром у нас два государственных языка. Подчеркивание в системе образования любви к малой родине в перспективе приведет к тому, что якутяне будут жить в родной республике и развивать ее.
Васильев Антон Анатольевич — председатель Молодёжного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я), член Общественного совета при Министерстве по делам молодёжи и социальным коммуникациям РС(Я), ведущий эфирного вещания ТВ НВК «Саха», руководитель творческого объединения «Айар» при НВК «Саха».
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