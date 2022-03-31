Вдохновляющая цитата председателя комиссии Общественной палаты России

— Потрясающее пространство, видно, что за два года школа осмысленно развивает его: хорошие классы с качественным оборудованием. Педагоги, с которыми мне удалось здесь коротко пообщаться, вселяют веру в то, что у ребят будут успехи в своих областях. Много молодых педагогов, есть и постарше, но с горящими глазами. В школе есть хорошая психологическая служба, которая позволяет ребятам, живущим в дали от дома, легче переносить определенные сложности и адаптироваться к новой жизни. Видно, что ученики школы мотивированы: хотят учиться, развиваться и работать в будущем в интересах республики и страны в целом. Мне кажется, что МАШ — это очень своевременный, правильный и важный проект.