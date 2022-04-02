02.04.2022
22:27
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата предпринимателя Ольги Григорьевой — Камелёк

 — Российская экономика, которая находится сейчас под самым сильным за всю историю давлением, оказалась в уникальной ситуации. Но как показал пандемийный опыт, число предпринимателей и самозанятых у нас в республике не только не сократилось, но и даже увеличилось на 15%, в том числе, количество женщин на 18%, что особенно радует.

Ольга ГРИГОРЬЕВА, основатель и генеральный директор ТПК «Камелёк», председатель Ассоциации предпринимателей Республики Саха (Якутия) «Сделано в Якутии» на выездных сессиях для предпринимателей Вилюйской группы улусов.

Выездные сессии для предпринимателей Вилюйской группы улусов
Фото: из соцсети
Источник: Пресс-служба ТПК «Камелек»
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