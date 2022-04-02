Вдохновляющая цитата предпринимателя Ольги Григорьевой — Камелёк

— Российская экономика, которая находится сейчас под самым сильным за всю историю давлением, оказалась в уникальной ситуации. Но как показал пандемийный опыт, число предпринимателей и самозанятых у нас в республике не только не сократилось, но и даже увеличилось на 15%, в том числе, количество женщин на 18%, что особенно радует.