Вдохновляющая цитата правоведа Александра Ким-Кимэна

— Хочу пожелать, чтобы правовая культура населения, начиная с детских лет, была более высокой, потому что мы должны преодолевать пагубные последствия от правового нигилизма. Мы должны добиться того, чтобы Конституция Российской Федерации и Конституция Республики Саха (Якутия) стали настольной книгой для каждого из нас. Зная конституционные основы, будем более успешными. Поэтому я хотел бы, чтобы в последующие 100 лет Якутия развивалась динамично и задавала новые тренды для всей России.