Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата правоведа Александра Ким-Кимэна
— Хочу пожелать, чтобы правовая культура населения, начиная с детских лет, была более высокой, потому что мы должны преодолевать пагубные последствия от правового нигилизма. Мы должны добиться того, чтобы Конституция Российской Федерации и Конституция Республики Саха (Якутия) стали настольной книгой для каждого из нас. Зная конституционные основы, будем более успешными. Поэтому я хотел бы, чтобы в последующие 100 лет Якутия развивалась динамично и задавала новые тренды для всей России.
КИМ-КИМЭН Александр Николаевич — доктор юридических наук, политический деятель, мастер спорта РСФСР и РФ по якутским прыжкам и стрельбе из лука.
Подробнее: https://100интервью.рф/respondents/ким-кимэн-александр-николаевич/
Источник: проект «100 интервью о будущем Якутии» Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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