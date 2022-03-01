01.03.2022
13:03
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата политика Владимира Федорова

Я конечно, как и все слежу за текущей ситуацией в стране и в мире. Как и многие не берусь прогнозировать и угадывать что будет завтра. Точно знаю, что нам меньше всего нужно сейчас – это паника и трансляция злости и вражды.

Давайте просто оставаться людьми, братьями и сестрами, давайте делать то, что в наших силах изменить, улучшить. Несмотря ни на что, я продолжаю свой экологический проект «Чистые берега реки Лена», вношу вклад в экологию своей родины, в чистоту нашей Лены и убираю второе ржавое крупное судно с берегов реки.

Я буду продолжать зачищать берега реки Лена от ржавых судов и призываю патриотов своей родины подключиться к моему проекту.

Владимир ФЕДОРОВ, политик, бизнесмен, меценат

Источник: Инстаграм Владимира Федорова
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