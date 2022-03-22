22.03.2022
08:00
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата поэтессы Натальи Харлампьевой

 — Саха литературата сайдар кэскиллээх, тоҕо диэтэххэ, саҥа, эдэр күүстэр киирэн иһэллэр. Сэбиэскэй кэмҥэ курдук суруйааччы аата-суола, үлэтин төлөнүүтэ даҕаны суох. Баҕатыйан, сананан, дьоҕурдара, талааннара тэһэ кэйэн киирэр дьону мин өйүүр уонна ытыктыыр эрэ кыахтаахпын. Бүгүн чахчы норуоттарын өйө-санаата, литература сайдарын саныыр дьон литератураҕа киирэр. Билигин ыраас санаалаах, норуотун таптыыр эрэ киһи суруйааччы буолар кыахтаах. Инникитин, кэлэр үйэҕэ итинник буолуо диэн эрэнэбин.

ХАРЛАМПЬЕВА Наталья Ивановна — народный поэт Якутии, председатель правления Союза писателей Якутии.

Подробнее: https://e.nlrs.ru/open/68315

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф
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