13.05.2022
18:01
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата поэта Натальи Михалевой — Сайа

Суруйааччы буоларым быһыытынан, 100 сыл иһинэн уус-уран сурукпутунан аан дойдуга биллиэхпитин, улахан талааннаах, саха дьиҥ олоҕун көрдөрөр, уус-уран тылын күүһүнэн тахсыбыт биллэр-көстөр суруйааччылар баар буолуохтарын, айымньылар тылбаастанан, аан дойдуга тахсыахтарын баҕарабынэ.

Михалева Наталья Владимировна — Сайа — поэт, тележурналист и народный писатель Республики Саха (Якутия).

Подробнее: https://new.nlrs.ru/open/70923 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/

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