Вдохновляющая цитата писателя Владимира Федорова

— Появляется все больше электронных книг, постепенно уходит текст, оскудевает язык. Нынешние технологии, в частности мобильная связь, имеют негативное влияние на язык. Люди при общении стараются быть предельно краткими: заменяют буквы, сокращают слова, вставляют цифры…К сожалению, у многих молодых писателей становится беднее их литературный язык. Поэтому важно сохранить баланс свободного творчества и технологий.