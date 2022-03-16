16.03.2022
07:57
24
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата писателя Владимира Федорова
— Появляется все больше электронных книг, постепенно уходит текст, оскудевает язык. Нынешние технологии, в частности мобильная связь, имеют негативное влияние на язык. Люди при общении стараются быть предельно краткими: заменяют буквы, сокращают слова, вставляют цифры…К сожалению, у многих молодых писателей становится беднее их литературный язык. Поэтому важно сохранить баланс свободного творчества и технологий.
ФЕДОРОВ Владимир Николаевич — известный русский прозаик, переводчик и драматург.
Подробнее: https://e.nlrs.ru/open/68472
Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: http://100интервью.рф от Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).
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