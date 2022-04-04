04.04.2022
12:10
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата писательницы Айталины Никифоровой-Шадриной
— Бигэ ис туруктаах, итэҕэллээх, ийэ тыллаах киһи бу аныгы атааннаах-мөҥүөннээх, түргэн тэтимнээх, тастан араас эйгэ, дьайыы харылаччы кутулла турар кэмигэр ис дьиҥин, көҥүлүн тутан сылдьыа.
Айталина НИКИФОРОВА-ШАДРИНА, писательница, журналистка
Источник: Рассказ «Тургутуу» из книги “Көрүнньүк олох көлдьүнэ”, НКИ Бичик, 2020 г.
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