04.04.2022
12:10
223

Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата писательницы Айталины Никифоровой-Шадриной

 — Бигэ ис туруктаах, итэҕэллээх, ийэ тыллаах киһи бу аныгы атааннаах-мөҥүөннээх, түргэн тэтимнээх, тастан араас эйгэ, дьайыы харылаччы кутулла турар кэмигэр ис дьиҥин, көҥүлүн тутан сылдьыа.

Айталина НИКИФОРОВА-ШАДРИНА, писательница, журналистка

Источник: Рассказ «Тургутуу» из книги “Көрүнньүк олох көлдьүнэ”, НКИ Бичик, 2020 г.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх