Вдохновляющая цитата доктора Петра Захарова

Я глубоко уверен, что печатная книга никогда не исчезнет, потому что, во-первых, печатную книгу мы воспринимаем более проникновенно, больше запоминаем в зрительной памяти, чем электронную, во–вторых, каждая книга печатная отличается своим оформлением, красочностью, шрифтом и т.д., т.е. каждая печатная книга имеет как бы свою душу. Не зря говорят, что самый лучший подарок — это хорошая книга. В конце концов можно вспомнить: с появлением телевизора не исчезли же театры, точно так же печатные книги займут свою нишу в нашей жизни, возможно появятся владельцы различных библиотек, клубов любителей книг по различным жанрам и т.д.”