21.03.2022
12:37
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата доктора Петра Захарова

Я глубоко уверен, что печатная книга никогда не исчезнет, потому что, во-первых, печатную книгу мы воспринимаем более проникновенно, больше запоминаем в зрительной памяти, чем электронную, во–вторых, каждая книга печатная отличается своим оформлением, красочностью, шрифтом и т.д., т.е. каждая печатная книга имеет как бы свою душу. Не зря говорят, что самый лучший подарок — это хорошая книга. В конце концов можно вспомнить: с появлением телевизора не исчезли же театры, точно так же печатные книги займут свою нишу в нашей жизни, возможно появятся владельцы различных библиотек, клубов любителей книг по различным жанрам и т.д.”

ЗАХАРОВ Петр Иванович — доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения РФ и РС (Я).

Подробнее: https://nlrs.ru/news/celebrity_recommendations/4849/ 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "Сила книги" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)
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