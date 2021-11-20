20.11.2021
13:17
245
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата от замминистра Марины Силиной
— Мне кажется, что выбор маэстро Валерием Абисаловичем ГЕРГИЕВЫМ симфонической поэмы Скрябина «Прометей» глубоко символичен в наше непростое время. Свет в нем выступает, как символ жизни, торжество мироздания. Как Прометей дал свет, надежу, жизнь людям, так и сегодня это удивительное, сложное произведение — символ того, что даже в этот непростой период ограничений, искусство поможет нам все преодолеть. В Якутии поэма Скрябина «Прометей» исполняется впервые.
Заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина СИЛИНА.
Источник: Из анонса гастролей оркестра Мариинского театра и маэстро Валерия Гергиева.
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