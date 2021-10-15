Вдохновляющая цитата от спасателя Тарского

— Волонтеры проделали огромную работу по организации, тушению лесных пожаров. Огненный фронт, уничтоживший небывалые площади лесов республики удалось отстоять лишь совместными усилиями всей Якутской территориальной подсистемы РСЧС, федеральных структур, мобилизованного населения и волонтерского движения. Добровольцы — это портрет нашего общества, отклик многих обычных людей, вставших плечом к плечу с сотрудниками Авиалесоохраны, МЧС, Службы спасения РС(Я) на защиту тайги, населенных пунктов -неравнодушие, сопереживание, помощь. Каждый, кто помогал в борьбе с лесными пожарами — неважно, собирал ли материальную помощь, составлял списки, кормил обедами уставших огнеборцев или непосредственно был на передовой — каждый совершил подвиг, — отметил ВрИО начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Василий ТАРСКИЙ на совещании по вопросам дальнейшего развития общественного добровольческого штаба РС (Я) по борьбе с лесными пожарами 15 октября 2021 года.