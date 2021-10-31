31.10.2021
23:26
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата от сенатора Александра Акимова

 — Столько замечательных дел у Комсомола, что слава его никогда не померкнет.

О комсомоле Якутии, о тех замечательных людях и славных делах и через годы будут вспоминать с восхищением. Наше комсомольское поколение и сейчас объединяет прошлое, настоящее и будущее республики.

Из поздравления первого секретаря Якутского обкома ВЛКСМ с 1983 по 1986 годы, сенатора РФ Александра АКИМОВА со 100-летим Комсомола Якутии

Источник: https://sakhalife.ru/aleksandr-akimov-pozdravlyaet-komsomolczev-vseh-pokolenij-so-100-letim-komsomola-yakutii/
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