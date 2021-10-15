Вдохновляющая цитата от ректора АГИКИ

— Мы намерены формировать созидательную арктическую идентичность, в основе которой экософия арктической жизни, ценности человека циркумполярной цивилизации. Арктический институт обладает всеми ключевыми механизмами для этого, всеми инструментами привлечения и взращивания специалистов в области искусства, культуры, креативных индустрий не только на уровне профессии, но и на уровне научного анализа, — заявила ректор АГИКИ Саргылана ИГНАТЬЕВА, выступая в качестве эксперта в работе международной научной конференции «Арктика как объект государственной политики».