15.10.2021
20:42
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата от ректора АГИКИ

Мы намерены формировать созидательную арктическую идентичность, в основе которой экософия арктической жизни, ценности человека циркумполярной цивилизации. Арктический институт обладает всеми ключевыми механизмами для этого, всеми инструментами привлечения и взращивания специалистов в области искусства, культуры, креативных индустрий не только на уровне профессии, но и на уровне научного анализа, — заявила ректор АГИКИ Саргылана ИГНАТЬЕВА, выступая в качестве эксперта в работе международной научной конференции «Арктика как объект государственной политики».

Источник: Пресс-служба АГИКИ
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