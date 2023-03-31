Вдохновляющая цитата от путешественницы Марины Галкиной

Марина ГАЛКИНА, путешественница-экстремал, писательница, автор книги «Одна на краю света»:

— Отношения у людей Севера совсем другие. Когда на улице минус 40-50 градусов – невозможно не накормить, не обогреть, не помочь другому, ведь он погибнет. Это даже не закон гостеприимства, это невозможность жить по-другому. Если у кого-то что-то случается, ему обязательно приходят на помощь, на Севере до сих пор есть эта общинность.