31.03.2023
04:53
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата от путешественницы Марины Галкиной

Марина ГАЛКИНА, путешественница-экстремал, писательница, автор книги «Одна на краю света»:

 — Отношения у людей Севера совсем другие. Когда на улице минус 40-50 градусов – невозможно не накормить, не обогреть, не помочь другому, ведь он погибнет. Это даже не закон гостеприимства, это невозможность жить по-другому. Если у кого-то что-то случается, ему обязательно приходят на помощь, на Севере до сих пор есть эта общинность.    

Фото: ВКонтакте, из путешествия к хребту Сунтар-Хаята.
Источник: Из интервью «В центре недоступности» Бортовому журналу авиакомпании Utair

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