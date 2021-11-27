27.11.2021
13:23
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата от президента UWW
Хапсагай – это фантастика!
Ненад Лалович, президент UWW — международной федерации борьбы United World Wrestling, ранее известной как FILA.
Фото: ЯСИА и Спорт Якутии.
Источник: Владислав КОРОТОВ, спортивный обозреватель.
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