27.11.2021
13:23
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата от президента UWW

Хапсагай – это фантастика!

Ненад Лалович, президент UWW — международной федерации борьбы United World Wrestling, ранее известной как FILA.

Федерация борьбы хапсагай – новый старый президент
Фото: ЯСИА и Спорт Якутии.
Источник: Владислав КОРОТОВ, спортивный обозреватель.
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