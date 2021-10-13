Вдохновляющая цитата от первого якутского академика-тюрколога

Не зная истории и культуры родного края, нельзя любить его всем сердцем и душой.

Источник: Николай Климович АНТОНОВ, советский и российский учёный-лингвист (тюрколог), доктор филологических наук в предисловии к книге «Наследие предков» НКИ «Бичик» 1993 год.

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