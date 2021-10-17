Вдохновляющая цитата от первого президента Якутии

— Республике Саха нужны высокообразованные, творчески сильные личности. Готовьте их к этому каждый день и каждый час. Из поздравления Первого президента Якутии М.Е. НИКОЛАЕВА с Днем матери

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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