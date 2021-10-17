17.10.2021
10:25
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата от первого президента Якутии
— Республике Саха нужны высокообразованные, творчески сильные личности. Готовьте их к этому каждый день и каждый час.
Из поздравления Первого президента Якутии М.Е. НИКОЛАЕВА с Днем матери
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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