17.10.2021
10:25
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата от первого президента Якутии

 — Республике Саха нужны высокообразованные, творчески сильные личности. Готовьте их к этому каждый день и каждый час.

Из поздравления Первого президента Якутии М.Е. НИКОЛАЕВА с Днем матери

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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