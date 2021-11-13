Вдохновляющая цитата от первого президента Якутии

Человек подобен лайнеру, летящему в бескрайних просторах воздушного океана, одно крыло которого – образование, а второе – культура. М.Е. НИКОЛАЕВ, первый президент Республики Саха (Якутия) на встрече с молодежью.

Источник: Из Приветствия участников Николаевского форума вице-спикером Ил Тумэна Антониной ГРИГОРЬЕВОЙ.

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