13.11.2021
14:14
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата от первого президента Якутии
Человек подобен лайнеру, летящему в бескрайних просторах воздушного океана, одно крыло которого – образование, а второе – культура.
М.Е. НИКОЛАЕВ, первый президент Республики Саха (Якутия) на встрече с молодежью.
Источник: Из Приветствия участников Николаевского форума вице-спикером Ил Тумэна Антониной ГРИГОРЬЕВОЙ.
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