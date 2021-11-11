11.11.2021
16:00
160
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата от Никиты Михалкова
Традиции — это не поклонение пеплу, а передача огня.
Из ноябрьского выпуска «Бесогона» Никиты МИХАЛКОВА.
Фото: КиноПоиск.
Источник: Александр ЛОБАНОВ, директор Русского академического драматического театра им. А.С. Пушкина
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