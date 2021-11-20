20.11.2021
22:03
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата от министра РФ Чекункова

Самое главное впечатление от поездки в Якутию – горящие глаза у молодых ученых, их заинтересованность сделать лучший проект.

 — Каждый гордится тем, чем он занимается, есть амбиция побеждать на международной арене. На одном из наших совещаний выступающий рассказал о миссии своей компании – сделать Якутию лучшим местом на Земле. Вот я считаю это кульминацией и нашей поездки. Это является именно главной задачей нашей работы, чтобы каждый дальневосточник стремился сделать Дальний Восток России лучшей территорией на земле, и каждый россиянин вкладывал все свои силы, всю энергию в то, чтобы Россия была лучшей страной на земле, лучшим местом, где можно реализовывать свои мечты, потому что это интересно.

Алексей ЧЕКУНКОВ, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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Фото: Нины СЛЕПЦОВОЙ.
Источник: Во время делового визита в СВФУ им. М.К. Аммосова 19 ноября 2021 г.
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