Вдохновляющая цитата от Михаила Гуляева

Гуляев Михаил Дмитриевич — председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту, заслуженный работник физической культуры и спорта РС (Я) и РФ, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I созыва. «Спортка сайдыы көрүҥнэрэ уларыйыахтара, ол эбэтэр быраабылата суох охсуһуу көрүҥнэрэ суох буолуохтара, киһи киһини атаҕастаабат, харыстыыр көрүҥнэрэ баар буолуохтара. Ону тэҥэ, оонньуу көрүҥнэрэ күүскэ үөдүйүөхтэрэ, чэпчэки атлетика үчүгэйдик киириэ, национальнай көрүҥнэртэн үчүгэйдик мас тардыһыыта барыа. Инникитин мас тардыһыыта олимпийскай көрүҥ быһыытынан өссө күүскэ тахсыаҕа, дьон-сэргэ сөбүлүүр көрүҥүнэн буолуоҕа. Тоҕо диэтэргин, кини спорт саамай гуманнай көрүҥэ буолар, ол да буоллар бэлэмнээх, сайдыылаах буолууну эрэйэр. Уопсайынан биһиги национальнай көрүҥнэрбит: ыстаҥа, хапсагай, тустуу, ытыы сайдыахтара, мас тардыһыыта — улахан кэскиллээх, инникилээх буолуоҕа». Подробнее: https://100интервью.рф/respondents/гуляев-михаил-дмитриевич/

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я) проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100 интервью.рф/ Источник:

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