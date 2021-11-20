Вдохновляющая цитата от маэстро Гергиева

— Я очень рад, и главным поводом для такой радости стало моё первое знакомство с проектом, который тут неподалеку растет, — это будущий крупный национальный культурный центр (Арктический центр эпоса и искусств — прим. ред.). Я уже вижу, каких масштабов этот проект! Очень хочется помочь вам сделать этот акустический зал одним из лучших не только в России. Много хороших залов сейчас появилось в Азии, идет стремительное строительство в Китае, Японии, Корее. Мы строим во Владивостоке, в Кемерово, и теперь ещё один комплекс появится здесь, в Якутске. Я постараюсь помочь вам с правильным акустическим решением в зале. Без него он потеряет престижность и свою ценность, и поэтому он не может стоить в 10 раз меньше. Будем в этом плане работать вместе.

Валерий ГЕРГИЕВ, всемирно известный дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, артист мира ЮНЕСКО.