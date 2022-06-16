16.06.2022
21:10
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата от директора благотворительного фонда «Харысхал»
Клюкина Любовь Николаевна — директор Благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ “Харысхал” (Милосердие).
«То, что мы сейчас вкладываем в наших детей, они будут делать, воспитывать, показывать и творить через столетний промежуток. Следовательно, это будут люди более свободные, свободные в своем выборе, в самовыражении. Это будут люди, которые хотят жить ближе к природе, иметь много детей, свободно общаться, заниматься творчеством, а параллельно будут люди, которые наоборот не хотят иметь детей, будут жить в мегаполисах и постоянно общаться виртуально».
Подробнее: https://new.nlrs.ru/open/68557
Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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