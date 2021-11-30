30.11.2021
04:48
162
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата от короля вечеринок Эдика Якута
Я всегда стараюсь разрекламировать свою республику.
Эдуард ГАВРИЛЬЕВ – Эдик Якут, продюсер частных зрелищных шоу, живет в Москве.
Источник: В интервью бортовому журналу авиакомпании «Якутия» за октябрь – ноябрь 2021 г.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.11.2021
84
30.11.2021
79
30.11.2021
97
30.11.2021
108
30.11.2021
163
30.11.2021
324
29.11.2021
174
29.11.2021
274
29.11.2021
374
29.11.2021
211
29.11.2021
1330
29.11.2021
557
29.11.2021
311
29.11.2021
186
29.11.2021
439
29.11.2021
431
29.11.2021
263
29.11.2021
330
29.11.2021
505
29.11.2021
305
29.11.2021
998
29.11.2021
350
29.11.2021
769
29.11.2021
281
29.11.2021
207
29.11.2021
1520
29.11.2021
399
29.11.2021
274
29.11.2021
247
29.11.2021
332
29.11.2021
385
29.11.2021
196
29.11.2021
296
29.11.2021
226
29.11.2021
237
29.11.2021
402
29.11.2021
294
29.11.2021
338
29.11.2021
312
29.11.2021
338
29.11.2021
397
29.11.2021
1580
29.11.2021
959
28.11.2021
1704
28.11.2021
935
28.11.2021
559
28.11.2021
480
28.11.2021
982
28.11.2021
617
ТОП НОВОСТИ
24.11.2021
5288
25.11.2021
3886
25.11.2021
3856
26.11.2021
3764
24.11.2021
3570
26.11.2021
3265
27.11.2021
2797