30.11.2021
04:48
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата от короля вечеринок Эдика Якута

Я всегда стараюсь разрекламировать свою республику.

Эдуард ГАВРИЛЬЕВ – Эдик Якут, продюсер частных зрелищных шоу, живет в Москве.

Источник: В интервью бортовому журналу авиакомпании «Якутия» за октябрь – ноябрь 2021 г.
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