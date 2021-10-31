31.10.2021
20:36
202
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата от историка Афанасия Акимова
На тюркском языке говорили и ныне говорят многие народы мира – включая якутов – саха (баякутов, урянхайцев и долганов), большинство народов Средней Азии и Турции. Эти народы помнят далекие страницы своей истории – они хранят ее в песнях, легендах, сказаниях.
Афанасий АКИМОВ, историк, исследователь.
Источник: Книга «Тайна предков курыкан», Якутск, «САЙДАМ», 2009 г.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.10.2021
48
31.10.2021
68
31.10.2021
376
31.10.2021
201
31.10.2021
804
31.10.2021
345
31.10.2021
634
31.10.2021
564
31.10.2021
768
31.10.2021
266
31.10.2021
232
31.10.2021
1220
31.10.2021
191
31.10.2021
394
31.10.2021
1536
31.10.2021
530
31.10.2021
301
31.10.2021
258
31.10.2021
597
31.10.2021
665
31.10.2021
841
31.10.2021
1201
30.10.2021
907
30.10.2021
1340
30.10.2021
600
30.10.2021
1984
30.10.2021
437
30.10.2021
900
30.10.2021
541
30.10.2021
887
30.10.2021
371
30.10.2021
780
30.10.2021
1883
30.10.2021
604
30.10.2021
674
30.10.2021
320
30.10.2021
1579
30.10.2021
568
30.10.2021
1267
30.10.2021
912
30.10.2021
2040
30.10.2021
716
30.10.2021
478
30.10.2021
822
30.10.2021
844
30.10.2021
485
29.10.2021
662
29.10.2021
939
29.10.2021
440
29.10.2021
672
29.10.2021
382
ТОП НОВОСТИ
27.10.2021
6779
26.10.2021
3093
26.10.2021
2769
27.10.2021
2440
25.10.2021
2384
27.10.2021
2135
25.10.2021
2078