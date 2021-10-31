Вдохновляющая цитата от историка Афанасия Акимова

На тюркском языке говорили и ныне говорят многие народы мира – включая якутов – саха (баякутов, урянхайцев и долганов), большинство народов Средней Азии и Турции. Эти народы помнят далекие страницы своей истории – они хранят ее в песнях, легендах, сказаниях. Афанасий АКИМОВ, историк, исследователь.

Источник: Книга «Тайна предков курыкан», Якутск, «САЙДАМ», 2009 г.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх