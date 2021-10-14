Вдохновляющая цитата от искусствоведа Лукиной

Традиционный круговой танец осуохай является ключевым танцем народа саха, концентрирующий его мировоззренческие идеи и ценности. Мы все являемся свидетелем уровня и степени выживаемости, «живучести» традиционного танца осуохай в современном мире. Наши предки создали философский танец на все времена. Предки преподали нам беспрецедентный урок осознания необходимости единства людей перед жизненными трудностями и вызовами современного мира. Традиционный осуохай это мощный посыл будущим поколениям для достижения баланса природных и человеческих ресурсов в век глобализации. В прошлом и сейчас архаичный танец осуохай был главным танцем народа, именуемый народом солнца «Күн дьоно», «Айыы аймаҕа», «Күн оҕолоро». Осуохай один из самых ярких символов мифопоэтических традиций саха — солнцепоклонников, верных почитателей солнца, как писал Г.В. Ксенофонтов о якутах.

А.Г. ЛУКИНА, доктор искусствоведения, профессор кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств, засл. деятель искусств Российской Федерации, засл.работник культуры РС(Я).