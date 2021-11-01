Вдохновляющая цитата от хореографа Лукиной

Искусство горлового пения, придыхательных звуков остается одним из самых уникальных методов пения коренных народов Севера и до сих пор не имеет аналогов во всем мире.

Из статьи ЛУКИНОЙ Ангелины Григорьевны, д. иск., профессора АГИКИ, ученицы М.Я. Жорницкой «Мария Жорницкая – первый исследователь танцевальной культуры народов Сибири и Севера»