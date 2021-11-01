01.11.2021
00:20
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата от хореографа Лукиной

Искусство горлового пения, придыхательных звуков остается одним из самых уникальных методов пения коренных народов Севера и до сих пор не имеет аналогов во всем мире.

Из статьи ЛУКИНОЙ Ангелины Григорьевны, д. иск., профессора АГИКИ, ученицы М.Я. Жорницкой «Мария Жорницкая – первый исследователь танцевальной культуры народов Сибири и Севера»

Источник: https://sakhalife.ru/mariya-zhorniczkaya-pervyj-issledovatel-tanczevalnoj-kultury-narodov-sibiri-i-severa/
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