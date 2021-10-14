Вдохновляющая цитата от гипнотизера Сенькина

Два с половиной месяца я работал с Коркиным как психотренер. Дмитрий Петрович отличался от многих тренеров постоянной работой с борцами и индивидуальным подходом к ним. Всегда искал новые пути в развитии вольной борьбы. И умелой организацией комплексной подготовки борцов добивался небывалых в Якутии, да и в стране спортивных достижений.

Поскольку готовых рецептов и методик по психотренировке тогда в стране не было, мне еще не обладавшему тогда глубокими и широкими знаниями по психологии и физиологии человека, часто по интуиции, на ощупь приходилось прорубать узкую тропинку психотренерства. Мое новаторство было горячо поддержано крупнейшим спортивным деятелем страны, талантливым тренером, горячим патриотом якутской республики Дмитрием Петровичем Коркиным.

Василий Лукич Сенькин, гипнотерапевт и народный целитель Высшего клана.