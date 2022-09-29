Вдохновляющая цитата от Эрнста Березкина

Березкин Эрнст Борисович — депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) III, IV созывов (с 2008 – 2013 гг.), первый вице-президент АК «АЛРОСА» (с 2005 — 2007 гг.), министр финансов Республики Саха (Якутия) (2002 – 2004 гг.).

«Вопросы экологии во всем мире выходят на первый план. В будущем, человечество перейдет на новый технологический уровень развития, который подразумевает совершенно иное отношение к потреблению природных ресурсов. Такие вопросы через сто лет станут первоочередными, в плане того, как должна развиваться территория. Культура сохранится, пока существует связь с природой. Не будет природы, не будет и культуры. Искусственный интеллект никогда не заменит творческого начала живого человека. Общечеловеческие ценности, вопросы развития, духовности останутся неизменными. Это то, что будет вести человечество вперед».