Вдохновляющая цитата от депутата Феодосии Габышевой

— Мы и дальше будем работать системно и комплексно, чтобы вопросы реализации языковой политики решались более грамотно и эффективно. Несмотря на непрерывность процесса на каждом историческом этапе определяются приоритеты, но мы от глобализации все равно никуда не уйдем, и сохранение своего родного языка – это наша обязанность, миссия, главная задача, — резюмировала председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия ГАБЫШЕВА, рассказав об участии в межрегиональной конференции, посвященной вопросам сохранения языков и развития языкового разнообразия. Мероприятие проведено в рамках десятилетия языков коренных народов в Грозном Чеченской Республики.