05.07.2022
22:45
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата олимпийского чемпиона Давида Мусульбеса

 — Хочу сказать слова благодарности от президента Олимпийского комитета России Станислава ПОЗДНЯКОВА, который в курсе, что вы делаете — уже подарили нашему обществу, России, международному сообществу такой праздник, как игры «Дети Азии», которым ничего равного ещё нет. Сегодня это очень нужно, наше общество в этом нуждается.

Давид МУСУЛЬБЕС, олимпийский чемпион по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта России, советник президента Олимпийского комитета России на встрече в Борогонцах в рамках VIII Спортивных игр народов Якутии

Фото: Дьулустаана СЕРГЕЕВА, ЯСИА.
Источник: ЯСИА.

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