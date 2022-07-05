Вдохновляющая цитата олимпийского чемпиона Давида Мусульбеса

— Хочу сказать слова благодарности от президента Олимпийского комитета России Станислава ПОЗДНЯКОВА, который в курсе, что вы делаете — уже подарили нашему обществу, России, международному сообществу такой праздник, как игры «Дети Азии», которым ничего равного ещё нет. Сегодня это очень нужно, наше общество в этом нуждается.