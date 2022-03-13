13.03.2022
00:35
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Ольги Балабкиной

Мое расставание с Instagram произошло в допандемийное время. Затем уже, в разгар пандемии, когда многое решали не часы, а минуты и даже секунды, было невозможно рассказывать о себе в Instagram-страницах, уделяя соцсети время.

Жду Вас, уважаемые якутяне, на своем телеграм-канале «Балабкина Бриф Z @balabkinaov

Мы – за своих!

Ольга БАЛАБКИНА, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Фото: Якутия24
Источник: Телеграм-канал Балабкина Бриф Z
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