13.03.2022
00:35
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Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата Ольги Балабкиной
Мое расставание с Instagram произошло в допандемийное время. Затем уже, в разгар пандемии, когда многое решали не часы, а минуты и даже секунды, было невозможно рассказывать о себе в Instagram-страницах, уделяя соцсети время.
Жду Вас, уважаемые якутяне, на своем телеграм-канале «Балабкина Бриф Z @balabkinaov
Мы – за своих!
Ольга БАЛАБКИНА, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).
Фото: Якутия24
Источник: Телеграм-канал Балабкина Бриф Z
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