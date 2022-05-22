22.05.2022
20:34
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата охотоведа Владимира Охлопкова

 — Боялись ли мы? Боязни здесь не место, от нас зависела безопасность жителей Томпонского района. Волнение было, но нас не покидало предчувствие положительного исхода этой необычной истории.

Главный специалист Управления ООПТ Дирекции биоресурсов, биолог-охотовед по специальности Владимир ОХЛОПКОВ, вспоминая поимку белой медведицы Томпо в мае 2021 г.

Фото: ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков» и Московский зоопарк.
Источник: ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков».

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